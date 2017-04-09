獨家》惡煞開槍劫百萬 卡彈反遭奪槍被制伏
警方趕到現場逮捕被壓倒在地的搶匪。（記者王宣晴翻攝）
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市五股一名56歲的周姓男子前早騎著偽裝過的機車，前往三重光復路二段的廢鐵回收廠，趁蔡姓老闆到賓士車後方拿裝有百萬的背包時，持槍行搶，雙方拉扯時開槍恐嚇，老闆嚇得緊抱背包逃逸時跌倒，周男不顧老闆反抗，搶走財物，更將槍口對著上前的2名員工，最後周男被追上前的老闆絆倒，蔡男姪子英勇搶槍，被趕來的警方壓制逮捕。
警方調查，周嫌以司機為業，有多項前科，本月6日先到八里龍米路竊取停放在空地的機車車牌，將車牌用鐵絲綁在機車上，隔日上午7時許騎著偽裝過的機車前往回收廠，守在一旁的鐵皮屋前，15分鐘後，等57歲的蔡姓老闆停好車，到後車廂拿裝有102萬現金的側背包時，頭戴半罩式安全帽持槍上前，抵住老闆背部後伸手搶走背包。
老闆發現遭搶激烈反抗，大喊：「你要幹什麼！」、「搶劫！」，周嫌便開槍企圖逼退，不料準備開第二槍時卡彈，老闆趁機逃逸跌倒，財物則被搶走，目擊一切的劉姓拖車司機及蔡男姪子奔出幫忙，不顧周男將槍口對著他們，英勇上前追匪，最後周男逃到馬路對面，在路邊被追上前的老闆絆倒，蔡男姪子將槍搶走，三人將周男壓制在地，警方接獲路人報案，迅速趕抵逮人。
遭搶的蔡姓老闆心有餘悸向警方表示，根本不認識周男，若不是卡彈，恐將死在周男手上，因昨日剛回收貨款，身上才恰巧擺放較多現金、支票及公司章，當天才剛到公司，與劉姓員工討論今日行程，沒想到停好車就遭人持槍行搶。
警方表示，周男供稱十多年前曾在該回收廠工作，被積欠二萬元工資，才會持槍討錢，案發當事向蔡男說：「你欠我錢，你知道嗎？」便伸手搶走背包，辯稱不知道蔡男當時身上會放這麼多錢，警方訊後依殺人未遂、槍砲、強盜、竊盜罪嫌將周男送辦。
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