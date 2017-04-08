急著想獨立 少年車手14天盜領300萬

2017-04-08 23:37

〔記者王捷／台南報導〕16歲的小強（化名）雖然家境不錯，但父母離異，跟母親一直處不合，讓他早早想搬出家門，不靠家人過活，卻誤入詐騙集團網羅，當詐欺車手，他從228連假時就離家，受訓完後在14天內縱橫4縣市，盜領300萬元，一躍成為集團業績最好的車手，正當總部想拉小強進入集團核心時，小強今日在台南領錢時落網。

小強的父母，在上櫃公司擔任高層，胞兄還在國外念書，雖然父母離異，但是家境不差，小強跟母親住在台北，就讀普通高中一年級的小強，愛玩不喜歡念書，讓母親恨鐵不成鋼，對他管教嚴格，他為了想離家獨自生活，到超商打工，又因此延誤學業，最後乾脆直接休學。

小強休學後，讓母親更加不滿，兩人大吵一架後，小強在228連假時逃家，暫住朋友家，某天去網咖打電動時，被一名自稱「阿龍」的詐騙集團份子相中，開始在台北跟著詐騙車手學如何盜領。

3月中，小強正式出道，詐騙集團覺得小強機靈，要他跟著總部移動，到中南部盜領，14天下來，小強在台中、彰化、嘉義盜領，最後在台南落網，並在他身上找到20張金融卡及現金30多萬元，小強供稱，他領一筆贓款可以有2%報酬，30多萬元中有6萬是他的報酬。

警方由小強報酬回推，發現小強在14天來領了300萬元贓款，才會有6萬元報酬，警方問剩下的贓款在何處？小強則回答，定期有集團份子會傳簡訊與他聯絡，在定點交付贓款，訊後，警方將小強移送少年法庭，未來小強的父母將要賠償受害者的損失。