「永和豆漿」成販毒密語！ 檢警捕蜂收網逮2藥頭
2017-04-08 23:05
〔記者林嘉東／基隆報導〕「永和豆漿特惠！來店2.3小時，特價1500！」這不是促銷早餐，原來是最新販毒密語：「2.3公克K毒，要價1500！」
基隆地檢署指揮基隆市警局刑警大隊偵二隊、科技隊，查緝中小盤毒販及替毒販運送毒品的「小蜜蜂」，繼日前逮到19歲張姓「小蜜蜂」後，昨再往上逮到陳姓藥頭。案經檢察官複訊後，以逃亡、串證等事由，向基隆地院聲押後，法院今天凌晨裁准將陳羈押禁見。
檢警調查，以22歲陳男為首的中小盤毒販，不定期以手機簡訊，通知藥腳最新毒品行情價，再依藥腳需求數量，由專人送達到府。檢警掌握陳姓藥頭，為躲避警方追緝，將送毒時間，改在白天，但警方也非省油的燈。
檢警上月23日上午8時許，循線在基隆市凱悅KTV，查獲張姓「小蜜蜂」送16公克K毒，給叫貨的李姓酒店小姐，當場人贓俱獲。張男落網後，遭法院羈押禁見，未料，陳在張男落網後，自己送毒，昨天他在送貨時，被警方逮獲。
主任檢察官鍾曉亞強調，檢警此次掃蕩中小盤毒販，除追查運送毒品的小蜜蜂外，再尋根溯源，追緝上游毒販，盼能瓦解毒品流通管路。
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