一直嫌我！ 男暴怒一刀砍斷叔叔中指
2017-04-08 22:49
〔記者陳薏云／新北報導〕今晚間9時許，永和區文化路一處住宅發生砍人事件，25歲曹姓男子疑似與54歲叔叔發生爭執，一氣之下持水果刀朝叔叔砍去，叔叔用右手阻擋，導致中指幾乎被砍斷，頭部及右腰也遭劃傷，警方獲報後到場將曹男帶回派出所，並緊急將叔叔送往台大救治，嫌犯目前仍在偵訊中，釐清行兇原因。
警方初步調查，曹男與叔叔及爸爸等家人，在自家廣告公司上班，疑不滿叔叔長期挑剔他的工作態度，今晚間曹男在4樓房間，叔叔又在門外不斷碎念，因此發生爭執，曹男一氣之下拿起水果刀揮舞，叔叔為了搶刀，右手中指被砍到幾乎斷指，只剩皮相連，頭部及右腰都遭劃傷，其他家人看到立刻報警，並攙扶曹男叔叔至1樓等待救護車。
據兇嫌父親表示，兒子近期精神狀態不穩，有在就醫服藥，突然火氣上來才會行兇，警方目前仍在對兇嫌偵訊，釐清確切行兇原因。
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