溯源剷毒 金警跨海基隆刑大合搗毒窟

2017-04-08 22:26

〔記者吳正庭／金門報導〕金門警方刨毒源建功，刑大今天表示，跨海與基隆刑大合作，破獲呂姓藥頭為首的販毒集團，起出一級毒品海洛因5.72公克、二級毒品安非他命259.7公克，全案正全力協助基隆刑大繼續偵辦中。

金門警方根據去年11月偵辦金門李嫌吸毒案，發現李嫌不僅自己吸食安非他命，還販售一、二級毒品海洛因、安非他命，進一步懷疑是不定期赴台取貨再夾帶入境。

金門刑大跟監埋伏，掌握到李嫌毒品上源是居住基隆市的呂姓女毒販，大隊長李明道主張溯源刨根，即與基隆市警局刑大共組專案小組，5日見時機成熟，兵分多路在基隆市、台北市等地同步搜索；於呂姓藥頭住處查獲一級毒品海洛因5.72公克、二級毒品安非他命259.7公克及販售毒品器具與吸食工具一批。

李明道表示，這是繼3月下旬與高雄港務警察總隊金門港中隊等友軍，協力查獲俗稱「斷片酒」的迷姦飲料287瓶，再一次成功緝毒。

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