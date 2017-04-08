中教大學生墜樓身亡 原因待調查

2017-04-08 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕國立臺中教育大學今日下午4點40分傳出墜樓事件，1名女子從9樓高的學校陽台跳下，導致頭部破裂全身多處骨折，沒有生命跡象，緊急送醫仍宣告不治。

根據《蘋果日報》報導，台中市西區派出所所長林清波表示，從9樓陽台發現的背包，裡面有學生證以及身分證，經過比對，死者為就讀該校區域與社區發展學系的24歲張姓學生，現場沒有發現遺書，已通知家屬到院指認。

臺中教育大學主任秘書王玲玲表示，校方正在調查學生的輔導紀錄以及心理狀況。據了解，張姓學生在2014年轉入中教大，在此之前曾就讀過兩所學校。至於跳樓原因還需進一步調查。

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