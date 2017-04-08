| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

中教大學生墜樓身亡 原因待調查

2017-04-08  23:12

〔即時新聞／綜合報導〕國立臺中教育大學今日下午4點40分傳出墜樓事件，1名女子從9樓高的學校陽台跳下，導致頭部破裂全身多處骨折，沒有生命跡象，緊急送醫仍宣告不治。

根據《蘋果日報》報導，台中市西區派出所所長林清波表示，從9樓陽台發現的背包，裡面有學生證以及身分證，經過比對，死者為就讀該校區域與社區發展學系的24歲張姓學生，現場沒有發現遺書，已通知家屬到院指認。

臺中教育大學主任秘書王玲玲表示，校方正在調查學生的輔導紀錄以及心理狀況。據了解，張姓學生在2014年轉入中教大，在此之前曾就讀過兩所學校。至於跳樓原因還需進一步調查。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 台中教育大學今日下午4點40分傳出墜樓事件，1名女子從9樓高的學校陽台跳下，導致頭部破裂全身多處骨折，緊急送醫仍宣告不治。圖為臺中教育大學校門（圖擷取自Google Map）

    台中教育大學今日下午4點40分傳出墜樓事件，1名女子從9樓高的學校陽台跳下，導致頭部破裂全身多處骨折，緊急送醫仍宣告不治。圖為臺中教育大學校門（圖擷取自Google Map）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台中教育大學 墜樓
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
✧松阪豬義大利麵✧
太萌啦！貓咪壽司捲
✧日式巧克力戚風✧
鹽酥雞自己在家做！
轉寄

標題：中教大學生墜樓身亡 原因待調查


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月9日‧星期日‧丁酉年三月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.