司改會議》自由心證範圍大 研議制定「證據法」

2017-04-08 21:59

〔記者吳政峰、項程鎮、陳慰慈／台北報導〕法官的自由心證過於寬廣，常引發人民質疑，為找回人民對司法的信賴，一部適用於民法、刑法、行政訴訟的「證據法」，可能將應運而生。

司法改革國是會議第一分組8日召開第一次增開會議，委員黃致豪提案建立類似美國的統一證據法典，引發不少懷疑與討論，另名委員張文貞認為若有證據專法，可減少民眾對法官自由心證的不信任，與會全數委員同意其見解，決議設置「證據法」專法。

黃致豪表示，我國法官對刑事與民事案件的證據認定標準不一，而不同法官對相同證據的採納標準也不盡相同，若採納不正取供或誤導性的科學證據，不啻為傷害當事人權益。

黃致豪說，法律給了法官對證據的最終定奪權力，即是所謂的自由心證，正常來說，自由心證並非無中生有，而是法官經過法學教育、經驗法則、其他判決、證人供詞等綜合考量後，所呈現的結果，但民眾卻誤解自由心證的涵義，才讓社會不信任司法。

張文貞指出，自由心證雖然不是無地放矢，但若出現各說各話，可能造成司法危機，再加上我國民眾對司法制度運行不了解，或是自由心證的類型範圍過大，最終產生司法裁判上的問題。

委員們咸認證據一旦進入法庭，不論民事或刑事，均應一視同仁，不應因個別法官的自由心證而有差別，因此決議「建議司法院研議制定適用於刑事、民事、行政訴訟的證據法專法，完善證據法則，以促進法院正確認定事實，強化以證據為核心的審判機能」。

至於爭議最大的「測謊是否具有證據能力」，則因會議已擬制定證據專法與設立國家級司法科學委員會，因此連同轉交給相關單位一併評估。

本次會議中，提案與最後決議並無太大差別，卻耗費冗長5小時討論，其中提案委員黃致豪更因另有行程，提前離席。

第一分組預定下次先談「保護弱勢族群在司法中的處境」，討論陳旻園委員所提的「原民專庭」可行性，以及聽障外籍人士、心智障礙弱勢等議題，而關於性別友善與兒少之議題，則待與第五分組聯席會議時再討論。

另第一分組將於4月15日（六）召開第二次增開會議續行討論，討論「偵查不公開」，並將邀請「中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會」、「台灣新聞記者協會」列席。