女子收200萬卻不嫁 男子追不回「聘金」

2017-04-08 21:44

〔記者陳慰慈／新北報導〕鄧姓男子指控，前年8月在圖書館認識離婚的郭姓女子，以結婚為前提和她交往，不料對方收了200萬聘金後，卻稱：「要結婚你自己去」，並拒絕返還200萬元，鄧男不滿提出刑、民事告訴，刑事部分，檢方去年10月已不起訴；民事部分，新北地院日前也判鄧男敗訴。

鄧男控訴，郭女多次向他表達有再婚意願，前年10月至12月間，他前後給了郭女200萬元，並找神父擔任兩人證婚人，郭女竟回：「沒時間，要結婚你自己去」，還要求他再付100萬元才願意結婚，他後來打聽才得知郭女雖與前夫離婚，但兩人仍同住一屋簷下照顧女兒，仍有夫妻之實，認為當初以結婚為前提，才給對方200萬元，如今無法結婚，主張郭女應返還200萬元。

郭女供稱，因離婚加上要養女兒，她打算報考公務員，到圖書館唸書時，鄧男主動搭訕，後又邀約她吃飯、送禮追求，前年8月起至去年1月初兩人交往，期間鄧男要她專心準備考試，不用擔心生活，他可以照顧她與女兒，主動給她200萬元。

「鄧男說自己年紀已大，她又有女兒，所以不會娶她，否則會被長舌婦指指點點」郭女說，鄧男後來聽信算命師之言，認為娶她回家便永無寧日，開始漸漸疏遠她，他稱以結婚目的而給她錢，是為訴訟捏造的謊言。

因鄧男出庭供稱「郭女詐欺，騙我200萬元，我分四次交錢給她，前三次是單純借款，第四次是以聘金為由。」加上法官勘驗兩人對話錄音，認為鄧男給郭女200萬元當時，並無與她結婚之意，後因討錢不成，才提出將200萬元轉為聘金，因此駁回鄧男聲請。