雲嘉交界崙子橋 疑婦人攜幼子跳溪

嘉義縣新港鄉與雲林縣元長鄉交界的崙子橋，今晚接近9點疑有婦人攜幼子從橋上跳入北港溪。橋上發現一雙女用鞋子留在原地。（記者曾迺強翻攝）

2017-04-08 21:34

〔記者曾迺強／新港報導〕嘉義縣新港鄉與雲林縣元長鄉交界的崙子橋，今晚接近9點疑有婦人攜幼子從橋上跳入北港溪，嘉義縣消防局接獲報案不敢大意，派遣新港、溪口、民雄3分隊人員前往尋找落水者。

縣消勤務中心指出，報案者今晚騎車經過看見婦人帶著1名幼子站在橋上，回頭要問她們為什麼要站在橋上，孰料她們消失無蹤，懷疑她們跳溪，驚嚇之餘趕緊報案；縣消防局除了派員到溪邊搜尋，橋上赫然發現一雙女用鞋子留在原地，目前正調閱監視器查閱該時段是否有婦人帶著幼子上橋，釐清案情。

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