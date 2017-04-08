警察維安還是出事！育達商職校慶 稻江5學生持刀傷人
2017-04-08 21:07
［記者陳恩惠／台北報導］私立育達商職今天舉行校慶活動，蔡姓等5名稻江商職男學生也前往參加園遊會，碰巧遇上數月前曾有過節的學生，吳姓男學生仗著地利之便，要求蔡生等人當面道歉，再度引爆衝突，混亂中，蔡生取出彈簧刀應戰，敲傷吳生頭部，眾人驚見刀械又濺血，紛紛逃離；松山警方據報出動快打，當場將蔡生等5人逮捕，訊後依傷害罪及少年事件處理法移送台北地院少年法庭。
警方說，育達商職校慶舉辦校園活動，為加強校園安全維護，依校方請求派遣中崙派出所2名員警在場協助維護，同時進行宣導犯罪預防知識，上午11時餘園遊會某攤位前，突然傳出鬧哄哄聲響，教官見多名青少年群聚，其中還有自己的學生，又不時爆出爭吵、叫囂言語，趕緊向在場警員求救，北市警110勤務中心同時據報，立刻派遣線上警力啟動54名快打部隊馳往校園，及時將現場鬥毆的衝突狀況控制。
警方初步清查，就讀稻江商職17歲蔡姓男學生與4名同學和學弟，上午一同前往育達商職參加活動，由於去年12月間，在校外曾與育達商職觀光科學生發生過口角爭執，今天上午踏進育達時，便遭吳姓學生認出，當場向蔡嗆聲「還敢來？上次的事情還沒了，馬上給我道歉！」詎料，雙方又爆口角，混亂中，蔡生寡不敵眾，竟拿出隨身攜帶的彈簧刀攻擊，以刀柄敲擊吳生頭部，導致左邊當場受傷流血，所幸包紮後已無礙。
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