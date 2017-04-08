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「缺錢私訊我！」 8年級詐騙車手落網

2017-04-08  20:56

［記者黃旭磊／高雄報導］「缺錢私訊我」！8年級詐騙車手用line吸收下線，警逮3嫌扣押10本帳戶。

左營警分局今天表示，陳（20歲，公共危險）、陳（22歲，詐騙）及許（22歲）等3名無業青年去年起多次於市區提款，其中，陳嫌透過line文字「缺錢私訊我」收購人頭帳戶及車手，每本帳戶9000元，車手抽佣3%。

警方表示，陳嫌曾為飆車族，陳、許兩嫌為下線，3嫌從去年12月起於左楠地區收購至少9張金融卡、10本帳戶提領詐騙贓款，本月6日晚間10點40分許，陳嫌於三民區大昌一路390巷口落網，駕駛自小客車上內搜出愷他命2包（毛重3.7公克）、金融卡及贓款11萬多元。

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  • 陳嫌輾轉市區提款。（記者黃旭磊翻攝）

    陳嫌輾轉市區提款。（記者黃旭磊翻攝）

  • 陳嫌貼line「缺錢私訊我」吸收下線。（記者黃旭磊翻攝）

    陳嫌貼line「缺錢私訊我」吸收下線。（記者黃旭磊翻攝）

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