被控性侵智障女 證據力不足 清潔工判無罪

2017-04-08 20:27

〔記者王捷／台南報導〕鄭姓男子是水族缸清潔工，他被指控在104年到小莉（化名）家清潔大型水族缸時，對小莉指姦，由於小莉有中度智能障礙，家人對鄭男提告性侵，在沒有證據的前提下，鄭男接受測謊，被認為有說謊嫌疑，但律師替鄭男辯護，是因為鄭男有疝氣加上緊張，才會影響測謊結果，一審時地院判鄭男無罪，家人不服上訴，但台南高分院認為證據力不足，駁回上訴維持原判。

2年前鄭男趁著到小莉家清理水族缸時，常常要用舊報紙擦水族缸，由於小莉常在水族缸附近，他坦承透過小莉的言行舉止，知道小莉可能較一般人遲緩，見小莉沒事做，才拜託小莉到曬衣間拿舊報紙。

雖然小莉的舅父在家中客廳看電視，順便監工，不過小莉向舅母透露，鄭男常趁舅父到院子抽菸時，尾隨小莉進入曬衣間，並用手指插入她的陰道，還逼她要幫鄭男口交，不過鄭男當否認有性侵。

舅母得知後，帶著小莉到警所提告鄭男性侵，不過家中沒有監視器等有力證據，鄭男為了證明自己清白，所以同意測謊，不過最後發現針對性侵的問題，鄭男有說謊嫌疑，不過一審時，鄭男拿出就醫證明並當庭辯稱，是因為有疝氣，身體難受才會導致呼吸、心跳加快。

一審時法官認為，檢查官提供的證據不足，判鄭男無罪，檢察官提起上訴，今年2月台南高分院駁回上訴，維持原判。