可靠背影！走失4歲男童被警方抱起尋回父親

2017-04-08 20:22

〔記者陳薏云／新北報導〕4歲童光腳丫到處跑 ！新北市永和警分局得和派出所員警日前巡邏發現小男童光著腳丫子在巷內奔跑，身邊又不見家屬，立刻將其帶返派出所，自掏腰包購買甜點和養樂多安撫男童，最後逐間幼兒所詢問，才順利連絡上家人，免去一場走失風波。

得和所員警劉哲源、柯尚廷、上官立賢巡邏經過永和區永元路52巷口，發現光腳男童，上前詢問「叫什麼名字？」小男童都沉默不回答，只是瞪著大眼睛看著3名員警，由於小男童光著腳，研判應是從附近幼兒園偷跑出來的，警方前往永元路、得和路一帶的幼兒園逐間詢問，終於在得和路上的幼兒園內查到小男童的資料，也順利通知到陳姓父親到得和派出所將男童帶回家，陳父頻向警方道謝，感激稱「幸虧有你們！」