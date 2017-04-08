可靠背影！走失4歲男童被警方抱起尋回父親
2017-04-08 20:22
〔記者陳薏云／新北報導〕4歲童光腳丫到處跑 ！新北市永和警分局得和派出所員警日前巡邏發現小男童光著腳丫子在巷內奔跑，身邊又不見家屬，立刻將其帶返派出所，自掏腰包購買甜點和養樂多安撫男童，最後逐間幼兒所詢問，才順利連絡上家人，免去一場走失風波。
得和所員警劉哲源、柯尚廷、上官立賢巡邏經過永和區永元路52巷口，發現光腳男童，上前詢問「叫什麼名字？」小男童都沉默不回答，只是瞪著大眼睛看著3名員警，由於小男童光著腳，研判應是從附近幼兒園偷跑出來的，警方前往永元路、得和路一帶的幼兒園逐間詢問，終於在得和路上的幼兒園內查到小男童的資料，也順利通知到陳姓父親到得和派出所將男童帶回家，陳父頻向警方道謝，感激稱「幸虧有你們！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 敘利亞遭轟炸後慘狀！ 飛彈繞過掩體精準攻擊
- MLB》陳偉殷敲安了！避免刷新大聯盟紀錄（影音）
- MLB》陳偉殷6局好投 亞洲先發本季首勝到手
- 《請回答》媽媽年輕時整壞雙眼皮 醫生竟回：沒救了
- 父母陪讀、做復健 腦麻兒奇蹟式「享受生命」
- 120封愛心信件 郵差為植物人朗讀
- 東山路地下道填平日又變 11日協調說明
- 波蘭疑氣爆炸毀樓房 已釀2死4傷11失蹤
- 反華榮市場蓋公宅 居民盼打造社區立體公園
- MLB》首安+優質先發 陳偉殷繳生涯最棒開季（影音）
- 好市多「百億店王」在這！總部重視將再開一間
- 二階限水 桃園啟用15口戰備水井抗旱
- 不一樣的校服！ 學童自己設計印製、還上網票選
- 外埔小麥節 麥田旁親子野餐寫生好愜意
- 南機場大火 民間團體：燒出結構問題
- 今明空品差 西半部恐警戒橘
- 松園別館松樹染病 將休園2天消毒
- 川習會聚焦經濟、北韓議題 沒談「一中政策」
- 吳宗峻第4安 終於是「安打」
- 林辰唏曬極短髮造型 笑喊：被自己帥吐了
- 菲律賓連3震！最大規模達5.9
- 明晴到多雲 高溫上看33度 外出注意防曬
- 慈濟音樂會 與王彩樺為敘利亞祈福
- 梧棲漁港碼頭平台將拆? 漁業署挨批
- 川習會未談台灣問題 郝龍斌：自己國家自己救
- 小木偶鼻子變長哭求仙女救 兒童權利公約劇有萌味
- 賞櫻免上山！藏匿在中正紀念堂後的櫻花秘境
- 醫訊》血友病患愛上街舞 舞技驚豔全場
- 台塑連3年相挺 陳佳樺「撞」擊球后
- 桌球打得比跑步好 柯P：有先和江宏傑在房間裡...
- 大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出2注
- 羽球》「羽壇王祖賢」現身 台北體育館擠滿球迷
- 辣翻！樂團女主唱皮鞭霸凌男粉
- 梅花湖環湖步道 明年初完工
- 殺手送花和巧克力 菲23歲選美皇后下一秒遭射殺
- 中職》林憲章代打敲再見安 富邦二軍2連勝
- 中壢區漁會 當權派勝選涉賄
- 創新科技有如玩魔法 34項亮相
- 張寗自畫像挺4月肚扮裸屍
- 無私奉獻 基市表揚14名績優社工
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：可靠背影！走失4歲男童被警方抱起尋回父親
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分