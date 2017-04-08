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軍火教父落網 警勸：愛女兒就要洗心革面

2017-04-08  19:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕綽號「砂石車」的何振豪，約在20多年前曾被治安單位封為「黑道軍火庫」，94年因案遭通緝後，因心繫女兒，冒險為女兒逃亡11年，6日終在屏縣落網，看到父女情深，警方也忍不住勸「真的愛女兒，就要洗心革面！」。

警方調查，就讀小學高年級的女兒，是58歲的何嫌和女友所生，女友娘家雖在屏東縣九如鄉，但何嫌都將女兒帶在身邊，希望照顧她長大，逃亡期間居無定所，有時還到剛認識的人家中借住，一有風吹草動就搬，一處住上1、2月，有時2、3天換地方，看病時還借用別人的健保卡，常足不出戶，女兒則常託人接送上下學。

4月6日深夜，屏東縣里港警分局人員，見何嫌帶著女兒到其生母家時，上前捉人，何嫌極力反抗並企圖逃跑，女兒在一旁不斷哭泣，混亂中他還拔下手錶、戒指交給女兒，說要留給女兒做紀念，女兒一邊哭一邊接下，還坐到父親懷裡。

何嫌最後要求警方讓他和女兒話別，父女當場抱頭痛哭，警方還遞衛生紙讓他幫女兒擦眼淚，他雙手被上銬仍慈祥哄著女兒「要小心喔！在家要乖乖！」；全案偵訊後，依違反毒品防制條例及通緝案，移送屏東地檢署發監執行；警方也忍不住勸他，如果真的愛女兒，以後就要好好做人，才能給孩子安定的生活。

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  • 警方幫何嫌脫下手錶留給女兒。（記者羅欣貞翻攝）

    警方幫何嫌脫下手錶留給女兒。（記者羅欣貞翻攝）

  • 何嫌落網。（記者羅欣貞翻攝）

    何嫌落網。（記者羅欣貞翻攝）

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