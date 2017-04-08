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吸毒男三溫暖洗澡 精神恍惚被警方搜出毒品

2017-04-08  19:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕33歲金姓男子，涉嫌在吸食毒品後跑到三溫暖洗澡，卻向店方借用電話打回家，說「被老闆押在店內不能走」；警方大陣仗急忙趕去，才發現是金男疑毒後產生幻覺，並當場起獲毒品吸食器及毒品殘渣袋，依毒品罪嫌送辦。

台北市萬華警分局是接獲金男家長報案，驚慌的表示，兒子獨自到在西門町某三溫暖洗澡，結果被老闆押在店內不肯放行，要求警方儘速前往迎救。

警方數個警網趕到場查看，發現一名男子神情恍惚坐在店內二樓門口，行動非常自由，還不時抬頭遠眺。但警方詢問中，對方講話語無倫次，一下說沒有被人押走，說詞反覆。

警方在金同意下查看背包，結果搜出安非他命及吸食器，金男原先否認毒品是自己的，強調是被栽贓，金男父母隨後趕到警局，也表示兒子不可能吸毒，希望警察查明。

不過，最後金男承認持有吸食毒品，供稱是綽號「阿翔」的男子所有，日前他們兩人還曾共赴日租套房一起吸食。警方訊後移送法辦。

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  • 警方查獲毒品殘渣和吸食器。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲毒品殘渣和吸食器。（記者劉慶侯翻攝）

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