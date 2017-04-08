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3歲小男孩 包著尿布溜出門逛大街

2017-04-08  19:09

〔記者劉慶侯／台北報導〕一名還包著尿布的3歲男童，昨日下午2時左右，趁家人不注意，獨自跑出門在廣州街上閒晃，路人和商家查覺奇怪，趕忙知警方帶回。

由於男童身上僅穿上衣及尿布，又沒有穿鞋，加上年紀小走不了太遠，警方研判應是附近住戶，立刻派員到走失地點周邊探訪，派出所內一群大男人忙著準備點心給小男童吃，好聲安撫他的情緒。

幸好沒隔多久，一名年輕男子驚慌的跑到派出所內，詢問「有沒有看到走失小孩」，男童一看到對方就高興直喊「爸爸」，搖搖晃晃的小跑步衝到對方懷中。

男童父親也板著臉告誡「以後不可以亂跑」，同時向警方道謝，父子兩人才離開警局。

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  • 包著尿布的3歲小男童，獨自偷溜出家門逛街。派出所內一群大男人忙著準備點心給小男童吃。（記者劉慶侯翻攝）

    包著尿布的3歲小男童，獨自偷溜出家門逛街。派出所內一群大男人忙著準備點心給小男童吃。（記者劉慶侯翻攝）

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