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醉漢偷車飆上國道 警追50公里逮人

2017-04-08  18:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕35歲侯姓男子昨天下午渾身酒氣，在彰化市線東路與彰草路口，看見路旁停靠了1輛沒有熄火的轎車，候男竟順勢開啟車門、坐上駕駛座，開離轎車，警方獲報調閱監視器車行軌跡，查出該部贓車行經莿桐所駐地門口，往國道1號彰化交流道北上離去，警方國道飛車攔截，侯男加速逃離，車子高速行駛出現搖晃、撞上護欄險些翻車，警方追了50多公里，追到苗栗三義交流道出口處時，贓車撞到民車，侯男才就逮。

今天，警方依竊盜、公共危險等罪嫌，將侯男移送法辦。

彰化警方指出，昨天下午警方接獲民眾報案，指稱因臨時下車購物，忘了拔掉車子鑰匙，發動中的車子，被1名陌生男子駛離。

莿桐所副所長王程賢當班，調派2輛巡邏車和1輛偵防車追捕，警方從彰化交流道一路尾隨，沿路通報勤務指揮中心最新位置，追了約50公里，於昨天下午4時34分許，追到苗栗三義交流道出口處時，該部贓車撞到民車，員警將該部贓車攔停並將侯男當場逮捕。

警方說，侯男身上有濃厚酒味，酒測值0.49MG/L，身上無其他違禁品，他向警方辯稱，思念外地的女友，沒有代步工具才想借車來開，而侯男開贓車一路搖晃，還撞上民車，雖然未造成人員受傷，不過，贓車和被撞及的民車，車體都毀損。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 贓車撞上進口民車，車體都受損。（記者張聰秋翻攝）

    贓車撞上進口民車，車體都受損。（記者張聰秋翻攝）

  • 男子酒後偷車開車上國道，撞上民車後就逮。（記者張聰秋翻攝）

    男子酒後偷車開車上國道，撞上民車後就逮。（記者張聰秋翻攝）

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標題：醉漢偷車飆上國道 警追50公里逮人


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