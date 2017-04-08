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高市警局調整部分科室主管與外勤隊長人事

2017-04-08  18:47

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警察局今天發布調整部分科室主管及外勤隊長，將在4月10日履新。

高雄市警局這批主管人事調整，包括督察室督察張國讚升任行政科長、督察室靖紀小組組長梁東山升任保防科長、原保防科長陳長淵調勤務中心主任，原防治科長陳義亮3月2日退休，遺缺由台南市警局後勤科長翁榮華調任。公關室主任仍暫由專員陳文耀代理。

張國讚曾任高雄市警鳳山分局副分局長、通訊隊長。警大54期畢業的梁東山自高雄市警局外調後，歷任台東縣警局台東分局長、屏東縣警恆春、東港分局長、主任秘書、督察長、副局長等重要職務，去年調回高雄市任督察。

另高雄市警局訓練科專員陳俊吉免兼少年警察隊長，由局長室機要股長陳譽仁升任少年隊長。

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  • 高雄市警察局將調整部分科室主管及外勤隊長，於4月10日履新。（圖擷自Google地圖）

    高雄市警察局將調整部分科室主管及外勤隊長，於4月10日履新。（圖擷自Google地圖）

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標題：高市警局調整部分科室主管與外勤隊長人事


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