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火車撞死闖軌道女 相驗後身分仍待指認

2017-04-08  18:34

〔記者王駿杰／新竹報導〕台鐵普悠瑪號昨天下午在新竹縣北湖與湖口站間撞到一名闖入軌道的女子，由於死者身上無證件，加上遺體受損嚴重，即便檢警今天相驗，仍無法辨認身分，鐵路警方今公布死者身上衣著，希望家屬出面指認。

鐵路警新竹分駐所表示，該名死者年約50歲，身高大約在155至160公分，當天身穿深色運動長褲，深色長袖和粉紅色拖鞋，右手肘曾打入一根鋼釘，希望民眾家中若有符合身分者，可到新竹火車站的新竹分駐所指認。

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  • 鐵路警方今公布死者身上衣著，希望家屬出面指認。（記者王駿杰翻攝）

    鐵路警方今公布死者身上衣著，希望家屬出面指認。（記者王駿杰翻攝）

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