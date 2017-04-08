韓國遊覽車火燒車 台灣團驚險逃生

台灣團韓國5日遊，第2天就在高速公路上遇到火燒車倉惶逃生，遊覽車被燒成廢鐵，車上17人平安。（網友提供）

2017-04-08 17:51

［記者劉婉君／台南報導］昨天出發赴韓國5日遊的台灣團，今天在韓國高速公路京畿道楊平郡段發生火燒車意外，車上17名台灣遊客緊急下車，所幸人員都平安，遊覽車很快就被燒成廢鐵，有團員以直播向台灣的家人報平安。

該遊韓團參加某知名旅行社的韓國5日遊，一名家住台南的團員心有餘悸地表示，事故發生前大家在車上聞到燒焦味，原本以為是附近燒雜草的味道，坐在最後面的團員發現是車子冒煙，趕緊通知司機將車停在路邊後，大家倉惶逃出車外，不久遊覽車就起火，迅速燃燒。

團員苦笑指出，幸好因昨天與今天住的飯店同一天，車上沒有行李，「不過車上的草莓可能爛掉了」，大家快速逃出車外，「實在太誇張了，大家在路邊等候接駁的遊覽車，好冷喔！」