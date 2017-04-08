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守護聽障童 暖警找到回家路

2017-04-08  17:43

〔記者何宗翰／台中報導〕7歲魏姓男童患有聽障，近日他因剛搬新家不習慣，半夜竟然獨自只帶著手機，想走回舊家，所幸途中遇到員警幫忙，員警見他因未配戴助聽器，無法回答警方問題，決定先撥打手機內的聯絡電話，順利連絡上男童父親，當一行人抵達派出所時，焦急的父親已於派出所門口等候，魏童也終於破涕為笑。

台中市第四分局南屯派出所警員姚敦賓、林貞伶，夜間巡邏行經黎明路與環中路口時，發現一名男童獨自走在黎明路上，手握一支手機，上前詢問時發現男童沈默無回應，懷疑是否是太緊張或害怕，又見男童衣著單薄，擔心著涼，便將他帶回派出所，一邊拿糖果逗他開心，並撥打男童手機內的號碼，聯絡上他父親。

抵達派出所時，男童父親已經焦急等在門口，向警方表示兒子自幼聽力受損，平常會配戴助聽器，因沒戴才無法回答問題，最近因剛搬新家，自己暫時睡舊家，兒子與妻子睡在新家，當天應是兒子想要找他，就帶著妻子的手機離家外出，幸好警方及時發現，讓兒子平安無事。

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  • 聽障男童半夜獨自在路上走，被警方發現。（記者何宗翰翻攝）

    聽障男童半夜獨自在路上走，被警方發現。（記者何宗翰翻攝）

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