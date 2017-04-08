龜山圖書館驚傳女子墜樓 送醫無呼吸心跳

2017-04-08 17:47

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市龜山區圖書館今天下午4點多，發生女子從圖書館4樓墜樓意外，有媽媽帶著小孩散步時目睹，趕緊跑到附近龜山警分局報案，救護人員趕抵將女子送到醫院急救，不過，女子墜樓後已無呼吸心跳，由於圖書館屬於開放空間，女子墜樓是自殺或意外，仍待警方進一步釐清。

有目擊民眾表示，當時和朋友一起到圖書館，才停好機車就聽到零錢掉落的聲音，還來不及反應就看到有女子墜落；警方初步調查，墜樓的疑為31歲邱姓女子，已通知家屬趕往醫院確認，從監視器發現，女子是獨自一人走到頂樓。