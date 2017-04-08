獨家》男子被老闆罵 竟跟蹤美女到家門口！

2017-04-08 17:22

〔記者陳薏云／新北報導〕好噁！被老闆罵就隨機跟蹤美女！新北市一名31歲陳姓女子，上月底深夜獨自返家時，遭到一名40歲劉姓男子跟蹤，陳女走到住家大門時，劉男甚至突然跑起跟上，尾隨陳女進入公寓，跟著陳女走到3樓住家門口，陳女嚇的直發抖，所幸父親剛好撞見，質問男子「你要幹嘛！」劉男才嚇得逃逸，警方循線通知劉男到案，沒想到他竟稱「被老闆罵心情不好，才想跟蹤美女認識」，十分荒唐。

陳女受訪時表示，因為自己從事媒體業，上班時間不固定，當天晚間11時許才返家，感覺有個男子騎乘機車尾隨，走到自家巷口後，男子突然停下機車，開始以步行方式跟蹤，由於住家巷弄狹小，陳女加快腳步，想要跑進公寓內躲，沒想到劉男小跑步追上，並尾隨進入公寓，「我當時想該不會是鄰居，我太大驚小怪」，沒想到陳女走到家門口後，男子停留在樓下不斷偷看，這時陳女父親剛好下樓撞見，問劉男「你要幹嘛？」劉男一句話不說立刻逃跑，陳女才驚覺自己差點就被伸狼爪，嚇的立刻報警。

警方循線調閱監視器，鎖定劉男身分，將其約談到案，劉男供稱，自己從事電子業，當天因為被老闆罵心情很差，從土城騎乘機車行經永和時，看到路邊落單的陳女，一時被色心蒙蔽，才會尾隨「想要認識」，警方訊後將劉男依社維法及非法侵入住宅罪嫌將劉男函送法辦。

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