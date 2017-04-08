| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

獨家》男子被老闆罵 竟跟蹤美女到家門口！

2017-04-08  17:22

〔記者陳薏云／新北報導〕好噁！被老闆罵就隨機跟蹤美女！新北市一名31歲陳姓女子，上月底深夜獨自返家時，遭到一名40歲劉姓男子跟蹤，陳女走到住家大門時，劉男甚至突然跑起跟上，尾隨陳女進入公寓，跟著陳女走到3樓住家門口，陳女嚇的直發抖，所幸父親剛好撞見，質問男子「你要幹嘛！」劉男才嚇得逃逸，警方循線通知劉男到案，沒想到他竟稱「被老闆罵心情不好，才想跟蹤美女認識」，十分荒唐。

陳女受訪時表示，因為自己從事媒體業，上班時間不固定，當天晚間11時許才返家，感覺有個男子騎乘機車尾隨，走到自家巷口後，男子突然停下機車，開始以步行方式跟蹤，由於住家巷弄狹小，陳女加快腳步，想要跑進公寓內躲，沒想到劉男小跑步追上，並尾隨進入公寓，「我當時想該不會是鄰居，我太大驚小怪」，沒想到陳女走到家門口後，男子停留在樓下不斷偷看，這時陳女父親剛好下樓撞見，問劉男「你要幹嘛？」劉男一句話不說立刻逃跑，陳女才驚覺自己差點就被伸狼爪，嚇的立刻報警。

警方循線調閱監視器，鎖定劉男身分，將其約談到案，劉男供稱，自己從事電子業，當天因為被老闆罵心情很差，從土城騎乘機車行經永和時，看到路邊落單的陳女，一時被色心蒙蔽，才會尾隨「想要認識」，警方訊後將劉男依社維法及非法侵入住宅罪嫌將劉男函送法辦。

相關影音

廣告
  • 陳女深夜返家時，遭到劉姓男子跟蹤。（記者陳薏云翻攝）

    陳女深夜返家時，遭到劉姓男子跟蹤。（記者陳薏云翻攝）

  • 劉姓男子尾隨陳女，隨後更小跑步追上陳女。（記者陳薏云翻攝）

    劉姓男子尾隨陳女，隨後更小跑步追上陳女。（記者陳薏云翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 社維法 跟蹤 非法入侵
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
✧松阪豬義大利麵✧
太萌啦！貓咪壽司捲
✧日式巧克力戚風✧
鹽酥雞自己在家做！
轉寄

標題：獨家》男子被老闆罵 竟跟蹤美女到家門口！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.