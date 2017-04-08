建材工廠大火伴隨爆炸聲 烈焰沖天嚇人

三峽區山區一間建材工廠大火，烈焰沖天。（記者吳仁捷翻攝）

2017-04-08 17:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽一間建材工廠今天下午3點許竄出火勢，因工廠內堆放易燃物與大批化學原料，火煙伴隨爆炸聲響，消防人員灌救困難，加上當地位處山區，缺乏水源，新北市消防局正調派大量水庫車趕往灌救中。

新北市消防局今天下午3時許，獲報三峽區紫新路一間建材工廠失火，因附近鄰近住宅區，大火伴隨爆炸聲響，消防員灌救時，都小心翼翼，擔心遭爆炸波及；新北市消防局出動第五、第一大隊前往灌救，消防員初期滅火時都在工廠外阻隔延燒，將火勢侷限後，再攻入火場，目前火勢已經控制，燃燒面積達300平方公尺，沒有人員傷亡。

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