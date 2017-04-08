北部濱海公路重機車禍 電子業夫妻傷重身亡
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣頭城鎮台2線濱海路6段，往北過大溪漁港約2公里處，今日中午發生一起大型重機與廂型車的擦撞事故，騎乘重機、從事電子業的黃姓與李姓夫妻雙雙因重傷死亡，廂型車上駕駛則未受傷，警方初步調查，肇事因素為自小客貨車起步未禮讓後方直行重型機車先行，詳細車禍原因仍待調查。
警方指出，今日中午家住桃園中壢的60歲林姓廂型車駕駛，原本將車停放路旁，打算起步繼續北上，才剛將車頭轉入車道，後方同向由45歲黃男所駕駛的1078CC的杜卡迪重機，因閃避不及，與廂型車發生撞擊，重機零件4散，滑向對向南下車道，廂型車左側車頭凹陷，林姓駕駛沒有受傷，但重機上的黃姓駕駛及43歲李姓妻子，雖然有戴安全帽，但因撞擊力道大，仍身受重傷無生命跡象，警消立即將2人送醫急救。
黃姓駕駛送礁溪杏和醫院急救，急救過程中一度有生命跡象，但準備轉院時，突然失去生命跡象，又被送回醫院搶救，下午3點20分仍宣告不治，據醫師指出，黃男血胸嚴重，是主要死因之一，但詳細死因仍待查；送往陽大醫院的李女，則於下午2點16分死亡，李女身上無明顯外傷，詳細死因同樣須待檢方相驗。
警方初步調查，林姓自小客駕駛酒測值為0，重機駕駛及乘客酒測值待醫院抽血檢測，檢視肇事因素為自小客貨車起步時，未禮讓後方直行重型機車先行才會釀禍，黃男有重機駕照，詳細車禍原因待查。
黃姓男子的姊姊表示，知道2夫妻要出來玩，但不知道會發生這麼嚴重的意外，機車是黃男朋友的，都放在黃的家中，今天早上2夫妻和家裡說要去海邊走走，黃與太太一樣都在瑞芳的電子公司上班，有一個唸大一的孩子，太太已經退休。
林姓男子則表示，本身是工人，當天早上9點前往海邊抓海螺等海產，車上連他有3人，車剛起步準備北上回家，沒想到會發生如此嚴重的意外，當下受到驚嚇，會全力協助處理後續事宜。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 20歲OL正妹上空 洋男友當她面外流照片
- 為女兒逃亡11年 80年代軍火教父屏東落網
- 北投行義路華廈火警 3名男女受傷送醫
- 台2線重機撞自小客車 2人無生命跡象
- 國3北上樹林段胖卡火燒車 車主差點葬身火窟
- MLB》陳偉殷敲安了！避免刷新大聯盟紀錄（影音）
- 敘利亞遭轟炸後慘狀！ 飛彈繞過掩體精準攻擊
- 新北部落大學開課 還有文化學習集章
- 趙藤雄是你？ 民眾遇到他在吃鬍鬚張
- 被發現時陰道流血... 男子誘狗人獸交：牠沒反抗
- 高球》美國名人賽第2回合 霍夫曼領先不保、4人並列第一
- 文山掩埋場悶燒 環團控市府10大罪狀
- MLB》陳偉殷投打太carry 馬林魚隊友讚不絕口
- 許仁杰扮盲人 過馬路用聽的
- MLB》首安+優質先發 陳偉殷繳生涯最棒開季（影音）
- 好市多「百億店王」在這！總部重視將再開一間
- 葉國傑當選理事長 黃德汶獲聘總幹事
- 言論自由日 賴清德：民主自由深耕土地
- 公館護腎篩檢活動 明日登場
- 腫瘤竟是菜渣？ 8旬翁撿回一肺
- 田尾「鳶尾秘境」花漸盛開 市集先登場
- 白目樂隊開唱 作勢鞭打男歌迷
- 二伯回娘家定位監控蔡阿嘎 老公行蹤讓她笑哭
- 星座專家"處理"前男友 冷笑說了6個字
- 加油要快！ 下週汽柴油價格恐大漲
- 台灣女星登法國大銀幕 導演為她量身修改劇本
- 《謠言終結站》「免洗筷」有許多毒素？ 符國家標準沒問題
- MLB》陳偉殷臉書秀首安球 「感謝高教練的指導」
- 美59枚戰斧 轟炸敘利亞
- 和巨石強森結怨未解？馮迪索這樣回應
- 百想入圍公布》孔劉錯身影帝 尬朴寶劍爭戲王
- 竹市動物園「請假」再生 推系列活動
- 相差13歲姊弟戀玩完 蕭亞軒鬆口分手兩原因
- 安以軒預習婚禮 裸背美腿睛豔
- 高爾夫》美國名人賽最難打的1洞是......
- 余苑綺挺過12次化療 想做這件事不靠爸
- 國民阿嬤太溫暖 一個擁抱讓他淚崩
- 福隆沙雕10週年 將建13米高城堡
- 農博22日起試營運 桃市府推輕旅行
- 台中西屯、龍井新路串連 龍井龍山街也將拓寬
- 美國文學行旅特展 賴清德：台美文學對話
- 《X戰警》「靈蝶」愛講大話 足球員男友怒斬3年情
- 對破產富尪不離不棄 《瑯琊榜》女星竟爆婚變
- 嘉義32.6度全台最高溫 大學生奉茶千杯助消暑
- 發射59顆飛彈要考慮多久？ 川普決策時間表曝光
標題：北部濱海公路重機車禍 電子業夫妻傷重身亡
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email