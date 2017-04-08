北部濱海公路重機車禍 電子業夫妻傷重身亡

2017-04-08 17:12

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣頭城鎮台2線濱海路6段，往北過大溪漁港約2公里處，今日中午發生一起大型重機與廂型車的擦撞事故，騎乘重機、從事電子業的黃姓與李姓夫妻雙雙因重傷死亡，廂型車上駕駛則未受傷，警方初步調查，肇事因素為自小客貨車起步未禮讓後方直行重型機車先行，詳細車禍原因仍待調查。

警方指出，今日中午家住桃園中壢的60歲林姓廂型車駕駛，原本將車停放路旁，打算起步繼續北上，才剛將車頭轉入車道，後方同向由45歲黃男所駕駛的1078CC的杜卡迪重機，因閃避不及，與廂型車發生撞擊，重機零件4散，滑向對向南下車道，廂型車左側車頭凹陷，林姓駕駛沒有受傷，但重機上的黃姓駕駛及43歲李姓妻子，雖然有戴安全帽，但因撞擊力道大，仍身受重傷無生命跡象，警消立即將2人送醫急救。

黃姓駕駛送礁溪杏和醫院急救，急救過程中一度有生命跡象，但準備轉院時，突然失去生命跡象，又被送回醫院搶救，下午3點20分仍宣告不治，據醫師指出，黃男血胸嚴重，是主要死因之一，但詳細死因仍待查；送往陽大醫院的李女，則於下午2點16分死亡，李女身上無明顯外傷，詳細死因同樣須待檢方相驗。

警方初步調查，林姓自小客駕駛酒測值為0，重機駕駛及乘客酒測值待醫院抽血檢測，檢視肇事因素為自小客貨車起步時，未禮讓後方直行重型機車先行才會釀禍，黃男有重機駕照，詳細車禍原因待查。

黃姓男子的姊姊表示，知道2夫妻要出來玩，但不知道會發生這麼嚴重的意外，機車是黃男朋友的，都放在黃的家中，今天早上2夫妻和家裡說要去海邊走走，黃與太太一樣都在瑞芳的電子公司上班，有一個唸大一的孩子，太太已經退休。

林姓男子則表示，本身是工人，當天早上9點前往海邊抓海螺等海產，車上連他有3人，車剛起步準備北上回家，沒想到會發生如此嚴重的意外，當下受到驚嚇，會全力協助處理後續事宜。