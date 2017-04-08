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高雄傳死亡車禍 1女爆肚亡

2017-04-08  16:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕旗山區中興街下午4點多傳出死亡車禍，陳姓砂石車司機行經該路段時，與1名女騎士發生碰撞，女騎士被車輪輾過，當場爆肚、臟器外露慘死，相關肇事原因由警方調查中。

肇事的陳姓司機指出，他在路口轉彎時，就看到女騎士速度很快朝他直衝而來，他雖然速度很慢，但仍來不及反應，女騎士撞到他的左後輪倒地，車輪從她身上輾過，才會造成這場不幸的意外。

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  • 旗山區中興街傳出死亡車禍，女騎士「爆肚」慘死。（記者黃佳琳攝）

    旗山區中興街傳出死亡車禍，女騎士「爆肚」慘死。（記者黃佳琳攝）

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