國3草屯北上路段傳追撞車禍 2人疑遭拋出車外

疑似追撞前方兩部車子的自小客車，因撞擊力大，車頭撞得面目全非。（記者陳鳳麗翻攝）

2017-04-08 16:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道3號草屯北上路段217公里處，下午近3點發生一起車禍，1部自小客車疑似追撞前方兩部車後，車上2人疑似被拋出車外，其中1人傷勢嚴重，目前在急救中，另1人傷勢較輕，全案由國道警察處理中，目前國道交通已回復正常。

南投縣消防局表示，下午2時54分接獲民眾報案，指稱國道3號草屯交流道附近發生車禍，現場有2人躺在路上，疑似被拋出車外所致。

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