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三峽油漆工廠大火 警消趕赴灌救
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實在命大！ 閃車捲入聯結車底 騎士僅受輕傷

2017-04-08  16:12

［記者黃旭磊／高雄報導］林姓騎士於7日下午3點20分許，於小港區東亞路與平和西路口，不慎捲進江姓司機駕駛聯結車底部，機車被右前輪壓碎，所幸林姓騎士僅受輕傷，警消指出，林男先閃過1輛聯結車，再被第2輛轉彎聯結車碾壓，起身還能講話，「實在太命大」。

根據行車畫面及目擊者指稱，林姓騎士（56歲）於平和西路疑與左方聯結車距離過近，先遭一輛聯結車逼車，林男閃避不及跳車，第二輛聯結車右轉進74號碼頭，林男被壓進車底，機車遭聯結車頭右前輪壓碎。

小港消防分隊表示，救護車到場時，林男平躺在拖板車副駕照座旁地面，身體多處擦傷，衣褲破損，手腳運動功能正常，頭頸四肢無異常，詢問可否坐起時，他回答「可慢慢起身」，隨後由救護車載往小港醫院救治。

消防員說，還好林男先跳車，避免連人帶車捲進車底，「手腳反應真的很快」，至於第2輛聯結車駕駛聲稱，因為視線死角，轉彎時從後照鏡沒看到林姓騎士。

高雄港務警察總隊大仁中隊派員到場，警方表示，案發地點於高雄港港區，提醒民眾行駛共用車道，要注意大車輛內輪差，遇到貨櫃車、聯結車儘量離遠一點，避免因轉彎內輪差造成事故。

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  • 林姓騎士（白衣）平躺在拖板車旁，身體受到多處擦傷。（記者黃旭磊翻攝）

    林姓騎士（白衣）平躺在拖板車旁，身體受到多處擦傷。（記者黃旭磊翻攝）

  • 機車被連結車輪壓碎。（記者黃旭磊翻攝）（記者黃旭磊攝）

    機車被連結車輪壓碎。（記者黃旭磊翻攝）（記者黃旭磊攝）

  • 被連結車輪輾壓的機車近乎全毀。（記者黃旭磊翻攝）（記者黃旭磊攝）

    被連結車輪輾壓的機車近乎全毀。（記者黃旭磊翻攝）（記者黃旭磊攝）

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