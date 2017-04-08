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三峽油漆工廠大火 警消趕赴灌救
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三峽油漆工廠大火 警消趕赴灌救

2017-04-08  16:08

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽紫新路的油漆工廠，在今日下午3時許發生大火，由於廠區內存儲大量易燃物質，造成烈焰沖天，數公里外都能看到工廠的火勢。

據《蘋果日報》報導，工廠火災現場冒出的濃煙驚人，新北消防局獲報後，迅速派出超過40輛的消防車輛前往灌救。

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  • 新北三峽紫新路上的油漆工廠，今日發生大火。圖為紫新路一景，與本新聞無關。（圖擷自Google街景）

    新北三峽紫新路上的油漆工廠，今日發生大火。圖為紫新路一景，與本新聞無關。（圖擷自Google街景）

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