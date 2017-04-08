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這是哪招？ 不滿被開罰單 拔鑰匙霸坐警用機車

2017-04-08  15:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕去年11月才出獄的林姓男子，今年1月開車買便當時，不把車緊鄰馬路旁停放，幾乎佔據整個慢車道，被騎警用機車的台中市警局交通大隊第一分隊警員吳家彰開罰單，他拒收罰單就算了，卻「霸坐」警用機車，還把鑰匙拔走，不讓吳員離開，台中地院認為他「公然挑戰公權力，侵害公務員執法尊嚴」，不過，他坦承犯行，上月又趕緊與吳員和解，據此輕判拘役20日，可易科罰金2萬元。

判決書指出，林男違反毒品危害防制條例判刑11月，去年（2016年）11月8日縮短刑期出獄，僅約2個多月後，今年1月16日傍晚，他開車到中市中區台灣大道與柳川西路交岔路口，不把車緊靠道路右側停車，就下車買便當，警員吳家彰騎警用機車途經，見這輛汽車幾乎盤據整個慢車道，遂開紅單告發交通違規，林男返回時與吳員起爭執，他自認只是臨時停車，警察開單不公道。

林男拒絕收罰單，吳員也不勉強，正打算離開時，林男卻一屁股坐上警用機車，還把鑰匙拔走，「霸坐」警用機車，不讓吳員離開，吳員只好呼叫支援警力，將林男強制拉下機車逮捕。

台中地院認為林男觸犯刑法第135條妨害公務執行及職務強制罪，且「公然挑戰公權力，無視國家法治，亦侵害公務員執法尊嚴，實應予嚴懲」，不過，他坦承犯行，態度尚可，上月還與吳員達成和解，據此輕判拘役20日，可易科罰金2萬元，可以上訴。

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  • 林男拔走警用機車鑰匙，「霸坐」機車上，與員警對峙。（記者張瑞楨翻攝）

    林男拔走警用機車鑰匙，「霸坐」機車上，與員警對峙。（記者張瑞楨翻攝）

  • 林男不把車（圖右黑色汽車）緊靠道路右側停車，汽車幾乎盤據整個慢車道。（記者張瑞楨翻攝）

    林男不把車（圖右黑色汽車）緊靠道路右側停車，汽車幾乎盤據整個慢車道。（記者張瑞楨翻攝）

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