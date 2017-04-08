兒童節男童迷途驚魂 幸遇暖警助尋家人

2017-04-08 15:57

〔記者邱俊福／台北報導〕1名2歳男童在本月兒童節當天，在北市大安森林公園走失，驚恐痛哭，轄區警方獲報帶回派出所安撫，並積極協助下，終讓他跟父母團聚，破泣為笑。

警方說，本月4日下午5時許，北市警局大安分局瑞安街派出所員警吳榮晃接獲勤務中心通報，大安森林公園內兒童遊戲區有男童走失，吳員立即趕赴現場，抵達後只見年約2歲男童驚恐的在場嚎啕大哭，因年幼尚無法清楚表達，僅表示與母親走散。

吳員先行安撫男童情緒並將其帶返所，擦拭男童眼角淚水並給予飲料、餅乾等食物，以緩解其內心驚恐焦慮，隨即通報110勤務指揮中心通報協尋。

最後終於與男童母親取得聯繫，不久男童母親趕抵派出所，此時哭紅雙眼的男童見其母親至所終於破涕為笑，母子相擁親吻。

母親向員警表示，帶著兩個小孩搭乘捷運到大安森林公園內遊憩，因人潮眾多，才一轉眼男童就不見蹤影，心中非常焦急，找尋孩童過程中還不慎跌倒挫傷。

隨後男童父親也抵達派出所將母子接送返家，男童父母非常感謝警方積極為民服務，並開心的與員警合影。