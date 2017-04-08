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亮紅內褲性侵不遂 惡狼竟辯「只想嚇女生」

2017-04-08  16:42

〔記者項程鎮／台北報導〕男子黃宇宏垂涎同棟出租套房房客小舒（化名）美色，爬進小舒房間後脫下短褲、只穿紅色內褲，等小舒返家意圖性侵，小舒抵死不從，黃男被小舒拿手機打傷後，逃離現場，事後辯稱穿紅內褲只想嚇小舒，最高法院維持台南高分院見解，依侵入住宅強制性交未遂罪，判處4年10月徒刑確定。

判決指出，104年8月20日晚間7點半，黃男從租屋處後方的防火巷爬進小舒房間的氣窗後，脫下自己的土黃色短褲，下半身僅穿一條紅色內褲，接著躲在小舒房門後方，半小時後小舒回家一開房門，黃男就把小舒拉進房內並壓制在床上，用力扯下小舒的褲襪、安全褲和內褲想硬上，小舒奮力抵抗，伸手拿出背包內的手機，朝黃男頭部反擊，黃男連忙拿起短褲奪門逃跑。

庭訊時，黃男辯稱，小舒曾向管理員反應他酒後亂敲門，他才潛進小舒房間想理論，當時下半身僅穿紅色內褲，只是為了要嚇唬她，但他也不知道當時為何認為穿紅內褲就能嚇人。

台南高分院不採信黃男辯詞，痛批他意圖性侵小舒，造成小舒身心受創，事後不承認犯行也沒賠償，判處4年10月徒刑，上訴後被最高法院駁回。

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  • 黃男垂涎同棟出租套房房客小舒（化名）美色，爬進小舒房間後脫下短褲、只穿紅色內褲，等小舒返家意圖性侵。（情境照）

    黃男垂涎同棟出租套房房客小舒（化名）美色，爬進小舒房間後脫下短褲、只穿紅色內褲，等小舒返家意圖性侵。（情境照）

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