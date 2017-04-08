12浬內嚴禁拖網抓魚 金滿漁13號濫捕遭活逮
2017-04-08 15:09
〔記者林嘉東／新北報導〕近岸12浬內嚴禁拖網抓魚。宜蘭頭城籍「金滿漁13號」漁船，毫不避諱，竟光天化日在距岸僅4浬處捕魚。澳底海巡隊全程蒐證，將「金」船依違反漁業法函送法辦；「金」船將面臨3萬到15萬不等罰鍰。
海巡署澳底海巡隊今天上午8時獲報，「金滿漁13號」漁船在新北市三貂角外4浬處，違法拖網捕魚。
澳底海巡隊立即派船艇前往，發現「金」船果然違規拖網捕魚，經蒐證後將「金」船依違反漁業法44條相關規定函送法辦。
澳底海巡隊指出，農委會公告50噸以上未滿100噸的「CT-4」級漁船，不得在近岸12浬內作業，「金」船總噸54.74，已明顯違法。
澳底海巡隊長莊光正呼籲，違規拖網捕魚違害海洋環境生態與漁業資源甚鉅，漁民朋友出海作業應遵守相關規定，海巡署各單位亦將持續嚴正執法，維護我國漁業資源。
此外，若有漁民發現漁船違規作業，請撥打海巡署報案專線118，海巡署將儘速派員處理。
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