| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三峽油漆工廠大火 警消趕赴灌救
 首頁 > 社會

12浬內嚴禁拖網抓魚 金滿漁13號濫捕遭活逮

2017-04-08  15:09

〔記者林嘉東／新北報導〕近岸12浬內嚴禁拖網抓魚。宜蘭頭城籍「金滿漁13號」漁船，毫不避諱，竟光天化日在距岸僅4浬處捕魚。澳底海巡隊全程蒐證，將「金」船依違反漁業法函送法辦；「金」船將面臨3萬到15萬不等罰鍰。

海巡署澳底海巡隊今天上午8時獲報，「金滿漁13號」漁船在新北市三貂角外4浬處，違法拖網捕魚。

澳底海巡隊立即派船艇前往，發現「金」船果然違規拖網捕魚，經蒐證後將「金」船依違反漁業法44條相關規定函送法辦。

澳底海巡隊指出，農委會公告50噸以上未滿100噸的「CT-4」級漁船，不得在近岸12浬內作業，「金」船總噸54.74，已明顯違法。

澳底海巡隊長莊光正呼籲，違規拖網捕魚違害海洋環境生態與漁業資源甚鉅，漁民朋友出海作業應遵守相關規定，海巡署各單位亦將持續嚴正執法，維護我國漁業資源。

此外，若有漁民發現漁船違規作業，請撥打海巡署報案專線118，海巡署將儘速派員處理。

廣告
  • 宜蘭頭城籍「金滿漁13號」漁船違規在近岸4浬處作業，被海巡署澳底海巡隊依違反漁業法規定函送法辦。（記者林嘉東翻攝）

    宜蘭頭城籍「金滿漁13號」漁船違規在近岸4浬處作業，被海巡署澳底海巡隊依違反漁業法規定函送法辦。（記者林嘉東翻攝）

  • 宜蘭頭城籍「金滿漁13號」漁船違規在近岸4浬處作業，被海巡署澳底海巡隊依違反漁業法規定函送法辦。（記者林嘉東翻攝）

    宜蘭頭城籍「金滿漁13號」漁船違規在近岸4浬處作業，被海巡署澳底海巡隊依違反漁業法規定函送法辦。（記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 拖網抓魚 海巡 海巡署 違法拖網
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
✧松阪豬義大利麵✧
太萌啦！貓咪壽司捲
✧日式巧克力戚風✧
鹽酥雞自己在家做！
轉寄

標題：12浬內嚴禁拖網抓魚 金滿漁13號濫捕遭活逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.