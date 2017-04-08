手指骨折還在挖 「山老鼠」暗夜盜伐牛樟木被逮

2017-04-08 14:55

〔記者曾迺強／嘉義報導〕葉姓男子與其他3人同謀，昨天開怪手進入嘉義縣阿里山鄉十字村山區，趁夜盜伐牛樟木，葉某還因木塊太重，在搬運過程中壓傷無名指，警方早已鎖定他們，深夜將他們緝捕到案，今天下午訊後將依違反森林法及竊盜罪移送法辦。

嘉義縣竹崎警分局、保七總隊第七大隊嘉義分隊及林務局嘉義林管處接獲線報，指一批人車進入十字村阿里山事業區第152林班地，行跡疑似山老鼠，昨天組成聯合查緝小組前往查緝，埋伏期間竟聽到大型機具作業的聲響傳遍整座山頭，痛批「山老鼠不知死活。」

警方發現謝嫌（54歲，有森林法、殺人等前科）駕駛怪手挖掘樹頭，葉嫌（59歲，有公共危險前科）、2名官姓同夥（分別36、34歲）則自備鏈鋸、鋤頭協助盜挖牛樟木；葉某在搬運木塊時，被壓傷右手無名指，造成骨折，警方旋即將他送醫手術，葉某術後到案表示，受傷時就應停止伐木，但仍然不信邪，才遭警方逮捕，直嘆「歹路不可行」。

警方共計查獲18塊牛樟木，其中17塊951公斤，另1巨大牛樟木目視超過1百公斤，嘉義林管處正調集秤重車確認重量。