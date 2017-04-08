公寓頂樓赫見改造手槍 灌漿工吸毒神智不清丟的

2017-04-08 14:39

〔記者洪定宏／高雄報導〕楊姓灌漿工頭與鄧姓、何姓工人承租公寓居住，都有吸毒惡習，楊男更擁有改造手槍，卻因吸毒神智不清，把手槍丟棄頂樓，屋主發現報案，高雄警方逮捕3嫌，起出槍彈及毒品，依違反槍砲及毒品危害防制條例，將他們移送法辦。

警方強調，楊嫌吸毒後，經常亂吼大叫且破壞家具，何嫌擔心槍彈曝光，想幫楊嫌保管，卻只找到彈匣及子彈，並隨身攜帶，等員警上門查緝，才知道手槍被楊嫌丟棄在公寓頂樓。

警方指出，本月3日接獲屋主報案，指公寓頂樓有把手槍，經過初步檢驗具殺傷力，研判楊男等3人涉嫌重大，聲請搜索票及拘票，先逮捕鄧嫌，再到台中逮捕楊嫌及何嫌，共起出約4公克安非他命、改造槍械工具、子彈3顆及彈匣。

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