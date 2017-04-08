| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三峽油漆工廠大火 警消趕赴灌救
 首頁 > 社會

公寓頂樓赫見改造手槍 灌漿工吸毒神智不清丟的

2017-04-08  14:39

〔記者洪定宏／高雄報導〕楊姓灌漿工頭與鄧姓、何姓工人承租公寓居住，都有吸毒惡習，楊男更擁有改造手槍，卻因吸毒神智不清，把手槍丟棄頂樓，屋主發現報案，高雄警方逮捕3嫌，起出槍彈及毒品，依違反槍砲及毒品危害防制條例，將他們移送法辦。

警方強調，楊嫌吸毒後，經常亂吼大叫且破壞家具，何嫌擔心槍彈曝光，想幫楊嫌保管，卻只找到彈匣及子彈，並隨身攜帶，等員警上門查緝，才知道手槍被楊嫌丟棄在公寓頂樓。

警方指出，本月3日接獲屋主報案，指公寓頂樓有把手槍，經過初步檢驗具殺傷力，研判楊男等3人涉嫌重大，聲請搜索票及拘票，先逮捕鄧嫌，再到台中逮捕楊嫌及何嫌，共起出約4公克安非他命、改造槍械工具、子彈3顆及彈匣。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 警方將3名嫌犯（戴口罩者）移送法辦。（記者洪定宏翻攝）

    警方將3名嫌犯（戴口罩者）移送法辦。（記者洪定宏翻攝）

  • 楊嫌吸毒後將手槍丟棄公寓頂樓。（記者洪定宏翻攝）

    楊嫌吸毒後將手槍丟棄公寓頂樓。（記者洪定宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吸毒 改造手槍 改造槍械
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
✧松阪豬義大利麵✧
太萌啦！貓咪壽司捲
✧日式巧克力戚風✧
鹽酥雞自己在家做！
轉寄

標題：公寓頂樓赫見改造手槍 灌漿工吸毒神智不清丟的


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.