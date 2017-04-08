| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

台2線重機撞自小客車 2人無生命跡象

2017-04-08  13:29

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣頭城鎮台2線120K近大里路段，於中午12點42分發生一起一輛廂型車與重機發生擦撞的車禍，機車上1男1女2名傷者無生命跡象，送陽大及杏和醫院急救，消防局派遣大里、頭城分隊及新北雙溪分隊前往救援，詳細車禍原因，仍待警方釐清。

警方指出，初步了解，廂型車駕駛原本停在路旁，打算起步繼續北上，才剛將車頭轉入車道，後頭同向重機疑因閃避不及，與箱型車發生撞擊，重機零件四散，滑向對向南下車道，廂型車左側車頭凹陷，駕駛沒有受傷，詳細車禍原因仍待釐清。

廣告
  • 台2線大里路段，中午時分發生重大車禍，2人無生命跡象。圖與新聞事件無關。（資料照，記者林敬倫攝）

    台2線大里路段，中午時分發生重大車禍，2人無生命跡象。圖與新聞事件無關。（資料照，記者林敬倫攝）

  • 台2線中午時分發生重大車禍，2人無生命跡象。（記者林敬倫翻攝）（記者林敬倫攝）

    台2線中午時分發生重大車禍，2人無生命跡象。（記者林敬倫翻攝）（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台2線 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
✧松阪豬義大利麵✧
太萌啦！貓咪壽司捲
✧日式巧克力戚風✧
鹽酥雞自己在家做！
轉寄

標題：台2線重機撞自小客車 2人無生命跡象


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.