台2線重機撞自小客車 2人無生命跡象

2017-04-08 13:29

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣頭城鎮台2線120K近大里路段，於中午12點42分發生一起一輛廂型車與重機發生擦撞的車禍，機車上1男1女2名傷者無生命跡象，送陽大及杏和醫院急救，消防局派遣大里、頭城分隊及新北雙溪分隊前往救援，詳細車禍原因，仍待警方釐清。

警方指出，初步了解，廂型車駕駛原本停在路旁，打算起步繼續北上，才剛將車頭轉入車道，後頭同向重機疑因閃避不及，與箱型車發生撞擊，重機零件四散，滑向對向南下車道，廂型車左側車頭凹陷，駕駛沒有受傷，詳細車禍原因仍待釐清。