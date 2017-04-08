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竹縣首屆小小波麗士體驗營 報名搶破頭

2017-04-08  13:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局請來活潑可愛的警眷子女瑜瑜、麵麵，為首屆「一日小小警察體驗營」活動，穿上迷你制服拍攝宣傳短片，沒想到吸引全台2500多名小朋友報名參加，今天有來自台北、台中等地15名幸運兒，體驗闖關的樂趣，現場驚叫聲連連。

今天上午在縣警局交通隊，15名4到6歲的小小波麗士，在婦幼警察隊、訓練科、保安警察隊、交通警察隊等個4單位的叔叔、阿姨「把關」下，學習體驗包含婦幼安全、自身安全保護、警用裝備認識及交通安全規則等實用知識，成功通過四道關卡，就可以在闖關卡上蓋章認證。

其中，警用裝備最受孩子們的喜愛，警方準備了鋼盔、防彈衣、眉牌、警棍、酒測器等，讓小小波麗士穿戴體驗，再以交通警察的姿態坐上重達200公斤的霸氣警用重機，小孩和大車形成有趣的強烈對比。

另外，刑警大隊新警察公仔「細妹」首次公開亮相，警方也為細妹舉辦命名活動。

警察局長溫枝發表示，民眾對於警察多有嚴肅、難以親近的刻板印象，希望透過小小警察體驗營活動，讓孩子們從小習得守法觀念及實用知識，體驗警察工作辛苦的一面，拉近警民之間的距離。

警察局表示，這次活動受到熱烈迴響，中獎人有來自台北、新北、台中等地家庭；中獎名單公布後，許多家長紛紛詢問是否有第2屆。為回應民意，警局已著手規劃，近期將在警察局臉書公布活動訊息。

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  • 新竹縣政府警察局舉辦首屆「一日小小警察體驗營」活動，今天有來自台北、台中等地15名幸運兒，體驗闖關的樂趣，現場驚叫聲連連。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府警察局舉辦首屆「一日小小警察體驗營」活動，今天有來自台北、台中等地15名幸運兒，體驗闖關的樂趣，現場驚叫聲連連。 （記者廖雪茹攝）

  • 小小波麗士與重達200公斤的霸氣警用重機，形成有趣的強烈對比。 （記者廖雪茹攝）

    小小波麗士與重達200公斤的霸氣警用重機，形成有趣的強烈對比。 （記者廖雪茹攝）

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