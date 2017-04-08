獨居長者深夜緩步慢行 民眾誤認失智迷途報警

2017-04-08 13:07

［記者陳恩惠／台北報導］高齡95歲的張爺爺，由於不願隨兒女移民國外，獨自居住在北市松山區，生活雖能自理，但因體力衰退，外出購物只能緩步慢行，日前凌晨仍在街頭走走停停，民眾擔心是迷途的失智長者，趕緊報警求助；北市松山分局中崙派出所警員到場發現，原來是誤會一場，在不影響勤務之餘，將張爺爺平安送返住處。

中崙所說，警員王建瑞、熊孝陳上個月31日凌晨1時，在轄區巡邏時，接獲民眾報案，指北市延吉街疑似有迷途老人需要協助，王、熊2員駕車趕到，果然看見1老翁在街頭緩步獨行，於是上前詢問，張爺爺訝異，否認自己是失智或迷途，表示雖然已經95歲，但是腦袋可清楚得很，只是年紀大了，加上雙腳有些不良於行，可能因此被民眾誤認。

警員進一步探詢，爺爺住哪？要不要聯絡家人？沒想到張爺爺嘆了口氣說，自己的兒孫長年旅居國外，目前生活仍可以自理，所以獨居在光復南路巷內的舊宅，由於年紀大、雙腳較無力氣，走點路就要休息一下，因此行動比較緩慢，但還是能自己走回家。

2員不忍爺爺深夜仍在街頭，主動提議送他，張爺爺既驚又喜，卻又擔心地問「你們不是在巡邏嗎？這樣會不會很麻煩？」熊員安慰爺爺說，「我們沒有緊急事件要處理，可以順道送您。」警車送到張家，2員還陪同爺爺走上2樓住處，見爺爺安頓好才離去。