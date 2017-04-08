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男獨登守城大山失蹤1日夜 目前搜救中

2017-04-08  13:01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕又有登山客獨自登山失蹤！49歲李姓男子7日隻身攀登守城大山，昨日登頂後於下山1公里處迷路求助，南投縣消防局昨下午4時多派4人上山救援，但因天色昏暗搜尋困難，今日再派11人上山，目前還在搜尋中。

李姓男子昨日從台中到埔里與仁愛交界的守城大山登山，下午4時許成功登頂後下山，在下切1公里處因迷路打電話求助，4名搜救人員上山找尋一夜，因為李男手機已打不通，附近岔路又多，搜尋一夜毫無所獲。

今天一早串聯神鷹搜救隊和南投林管處，全部有11人在山上進行地毯式搜尋，至中午為止仍未找到人。

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  • 又有登山客迷路失蹤，消防等搜救人員還在搜尋中。（資料照，南投縣消防局提供）

    又有登山客迷路失蹤，消防等搜救人員還在搜尋中。（資料照，南投縣消防局提供）

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