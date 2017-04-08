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網購知名韓牌CC霜遭詐團盯上 女大生遭騙近4萬

2017-04-08  12:54

〔記者邱俊福／台北報導〕台中市1名陳姓女大生，日前在知名美妝平台「小三美日」購買彩妝CC霜後，不久接到假冒客服人員的來電，設局將她騙往ATM操作，遭騙近4萬元。刑事局「165」反詐騙專線統計，2月底迄今，以類似手法冒用「小三美日」名義行騙的案件數共達81件，今天呼籲民眾，無論電話中對方使用任何詐騙話術，都切勿至ATM操作設定，避免自身財物損失。

警方說，陳姓女大學生日前接到自稱是「小三美日」員工來電道歉，表示陳女於上月份購買CC霜時，因員工作業疏失，將個人資料條碼誤刷成批發商，會導致1次扣款24期，金額共1萬3176元，詢問是否要取消扣款事宜，如果要取消，會協助聯絡銀行人員，並請其跟陳女聯絡確認。

約莫10分鐘後，自稱銀行客服人員來電確認誤刷情形後，先請陳女轉帳3萬元至對方帳戶，但客服人員表示這次作業失敗無法取消，又要求陳女提領4000元出來，並存入對方所提供帳戶，順利存入後，對方表示要繼續操作才能完成取消，繼續要求陳小姐轉帳匯款，陳女陸續轉帳了2次，總共轉出金額為3萬9995元。

陳小姐在匯款後，對方又表示金融卡被鎖住了，需要解卡程序，為重啟卡片使用，要求陳女至鄰近的3C專賣店刷卡5萬元，即可順利重新啟動，陳女越想越不對，趕緊撥打「165」詢問，才發現受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 「165」反詐騙專線定期公布高風險賣場排名。（記者邱俊福翻攝）

    「165」反詐騙專線定期公布高風險賣場排名。（記者邱俊福翻攝）

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