少女喝酒被外婆慘罵 開窗跳樓被警救下
〔記者吳仁捷／新北報導〕張姓少女因心情不佳，到樓下超商買了1罐台灣啤酒解悶，單親媽媽得知後與她大吵，少女跑到外婆住處取暖，沒想到外婆見她帶有酒意也責罵她，祖孫大吵後，少女跑到2樓窗邊作勢跳下，鄰居聽見爭吵報警，土城警分局廣福派出所員警到場，少女氣得衝到窗邊，揚言有人靠近就跳下去，女警黃鈺婷見狀，上前要拉人時，也因少女扭動擦傷手臂、閃到腰；警方救下少女，對疏於管教的年輕媽媽與賣酒給少女的超商，今天依違反兒童及少年福利與權益保障法開罰。
土城警分局廣福派出所上月30日凌晨3點獲報，發現學府路一處民宅2樓有民眾爭吵，廣福派出所員警黃鈺婷、王俞翔到場時，14歲張姓少女靠在開啟的窗邊，與阿嬤大吵，不斷作勢往下跳，女警慢慢走近少女，要少女有話好說，但外婆氣不過孫女喝酒，仍然大聲責罵，少女情緒激動，員警一邊制止祖孫爭吵，女警趁少女回嘴時衝上前拉住她，將她帶回保護管束，也通知母親到場說明。
張姓少女與外婆到警所後，撫養少女的蔡姓單親媽媽也到警所，在所內責罵女兒不聽話，單親媽說，女兒凌晨跟她吵架，跑到樓下買1罐台啤喝，她氣得大罵，女兒就從住處跑到外婆家，外婆也接著指責女兒，女兒才會如此激動作勢跳樓。
廣福所警方說，獲報時，民眾指稱「學府路一段二樓有人在吵架，吵得很兇，還在摔東西，好像快打起來了」，員警趕往查看，原來是14歲的張姓孫女半夜喝酒後想出門，被外婆責罵、阻擋引發爭吵，警方到場時，祖孫仍不斷叫罵，警方試圖分開兩人，但孫女卻跑向窗戶開窗揚言跳樓，女警見狀，一邊安撫，一邊趁少女情緒激比手畫腳時，一個箭步衝上前拉下她。
因張姓少女承認喝酒，警方對少女酒測，酒測呼氣值達0.05mg/L，警方依兒童及少年福利與權益保障法進行勸導，通知張母到場，張母也在警所中指責少女，警察居中協調，少女心情暫且恢復平靜讓母親帶回，家長對女警救少女時擦傷手臂致歉，表示母女會好好溝通；警方也對賣酒給少女的超商依偉反少權法開罰。
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