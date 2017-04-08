騎蘇花自撞隧道護欄 哈雷騎士身亡

許男的哈雷重型機車被撞到車頭嚴重變形。（記者花孟璟攝）

2017-04-08 12:26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕桃園的35歲許姓重機騎士，騎心愛的1200c.c.哈雷重機車沿著蘇花公路南下，上午9時23分在台9線173.9K舊錦文隧道疑似因騎太快、自撞隧道內對向水泥護欄，重機撞到支離破碎導致頭部重創，送醫搶救後不治。

35歲許男騎重機南下、途徑173.4K錦文隧道舊隧道中間一處右轉彎，疑似因隧道內碎石路滑，車速快轉彎不及，衝向對面北上車道撞護欄，導致機車車頭嚴重變形、頭部重創，10點19分被救護車送到國軍花蓮總醫院急救，但到院搶救後仍於10點58分身亡。

警方調查，許男和重機車隊的友人一起騎車到花東玩，許男騎第4、第5台，算是領頭的車，前面幾位車友騎到新城崇德盈加油站等候，等不到許男才驚覺出狀況！

而撞爛的哈雷重機型號是2012年版的XL 1200v Seventy Two，全新原價約合台幣31萬元（不含關稅及領牌稅金）。

警方表示，男子經抽血化驗，酒測值0，至於事故原因還待調查釐清。

相關影音（警方提供）