通緝犯趴5樓頂躲警 所長揪3人送辦
2017-04-08 12:22
〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，高市一名蔡姓男子通緝逃亡竟涉嫌販毒，文山所長黃茂菘循線逮人，李姓通緝犯與莊姓友人聞風，爬上5樓趴頂躲警，但黃茂菘技高一籌，飛簷揪人送辦。
高市1名蔡姓男子通緝逃亡，竟仍涉嫌販毒，文山所長黃茂菘據報埋伏多日，5日果然於其租處附近100公尺，發現蔡男外出買便當，當場將他攔查逮人。
不料蔡男竟向所長供稱租處仍有同案的李姓通緝犯，黃茂菘隨即率隊前往查緝，開門卻發現空無一人，由於該處是公寓5樓頂樓，警方翻遍周邊環境，發現有1個樓梯，可爬上鐵皮屋頂，警方沿著樓梯上去，再爬上水塔往下看，赫見李男（46歲）與莊姓友人（43歲），2人趴貼屋頂，一動也不敢動。
黃茂菘率員飛簷揪人，喝斥2人束手就擒，2人見大勢已去，一臉無奈下樓，警方於蔡男租處，查獲海洛因15公克、安非他命51公克，將3人帶回所偵辦。
警方表示，李男因聽到樓下吵雜聲，從蔡男租處探頭查看時，赫見蔡男遭警方逮捕，由於自己是同案的通緝犯，好不容易逃亡3個月，加上屋內有多項毒品，才會與莊男爬上屋頂躲藏，沒想到仍被警方眼尖查獲。
警方指出，蔡男坦承毒品是他與李男所有，莊姓友人剛好到租處找他聊天，他免費提供毒品給他食用；不過莊男否認吸毒，辯稱剛來找蔡男，還沒吸毒就被警方抓到，大呼有夠倒楣！
警訊後將蔡男及李男依毒品罪嫌送辦，莊男則採尿送驗後飭回。
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