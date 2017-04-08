糖衣毒藥 毒蟲吃「牛軋糖」竟是阿華田加搖頭丸

2017-04-08 12:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局保安警察大隊第1中隊巡邏時，於北區告發併排違規停車的自小客車，卻聞到車內飄出濃濃K他命味道，進一步見到車內有一個K他命殘渣袋，李姓駕駛相當直率，二話不說就坦承是他所有，員警深感怪異，將人車帶回警局仔細搜查，竟再搜出20包偽裝成「牛軋糖」的毒品（毛重63.91公克），成分則是沖泡飲品「阿華田」添加搖頭丸成分的毒品，堪稱名符其實的「糖衣毒藥」。

保安警察大隊第1中隊分隊長邱柏軒等4名員警，本月4日於北區五權路與公園路口時，發現一部自小客車併排違停，員警隨即下車開單告發，卻聞到車內有吸K他命臭味，相當年輕的李姓駕駛（20歲）坦承車內的1個K他命殘渣袋是他所有，他還詢問員警，是不是只要做個筆錄、驗完尿就可以走了。

李嫌大方承認的舉動，讓員警直覺有異，將人車帶回警局後，員警再次檢視車內，在駕駛座車門扶手處暗格槽內，發現裝有毒品的咖啡包2包（毛重2.14公克）、K他命2包（毛重5.64公克），更令人驚訝的是，還有20包牛軋糖（毛重63.91公克）。

警方把牛軋糖送驗，竟是沖泡飲料「阿華田」摻有具搖頭丸成分的毒品，李嫌坦承是一時好奇，在夜店用5000元購買，他只有用過一次，全案依違反毒品危害防制條例偵辦。

警詢時，李嫌還說，他在5個月前，也曾持有K他命毒品被捕，而且還是被同一名小隊長抓到；警方強調，年僅20歲的李嫌，是人生最黃金時期，應該把握時間讀書或者衝刺事業，不要浪費生命在毒品上，目前新興混裝毒品，都偽裝成即溶咖啡、奶茶包、阿華田等，喝多了會有幻覺、攻擊性、甚至暴力及自殘等後遺症。

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