| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

行人亂過馬路遭撞慘死 肇事騎士：來不及煞車

2017-04-08  12:13

〔記者林嘉東／基隆報導〕90歲姜姓男子昨天為了趕公車，捨100公尺外的斑馬線不走，任意穿越馬路，慘遭騎士撞死。肇事的賴姓騎士喊冤表示，「根本來不及煞車！」

警方調查，住在基隆市尚仁街的90歲姜姓老翁，昨天上午8時許，從八堵路穿越馬路至對面搭公車。姜穿越馬路時，恰巧25歲賴姓男子騎車沿八堵路，往新北市汐止區方向騎。

賴姓騎士因來不及閃避正在穿越馬路的姜翁，撞上姜翁；姜經緊急送醫急救8小時後，傷重不治。賴連人帶車摔倒，手腳也受傷。

警方指出，事故時，賴的車速過快，未注意前車狀況；姜翁任意穿越馬路，捨100公尺旁過港路上斑馬線不走也有過失。

由於姜翁傷重不治，警訊後將賴依過失致死罪嫌移送法辦。

由於行人任意穿越馬路慘遭騎士或車輛撞死案件層出不窮，基隆市警局交通隊交安組長李文雄呼籲，行人過馬路時一定要走斑馬線，騎士也要減速慢行，不要超速，才能降低死亡車禍的發生率。

廣告
  • 姜翁亂過馬路慘遭賴姓騎士撞死；賴的機車倒地，人也受傷。（記者林嘉東翻攝）

    姜翁亂過馬路慘遭賴姓騎士撞死；賴的機車倒地，人也受傷。（記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 機車騎士 死亡車禍 穿越馬路
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
✧松阪豬義大利麵✧
太萌啦！貓咪壽司捲
✧日式巧克力戚風✧
鹽酥雞自己在家做！
轉寄

標題：行人亂過馬路遭撞慘死 肇事騎士：來不及煞車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.