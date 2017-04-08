行人亂過馬路遭撞慘死 肇事騎士：來不及煞車

2017-04-08 12:13

〔記者林嘉東／基隆報導〕90歲姜姓男子昨天為了趕公車，捨100公尺外的斑馬線不走，任意穿越馬路，慘遭騎士撞死。肇事的賴姓騎士喊冤表示，「根本來不及煞車！」

警方調查，住在基隆市尚仁街的90歲姜姓老翁，昨天上午8時許，從八堵路穿越馬路至對面搭公車。姜穿越馬路時，恰巧25歲賴姓男子騎車沿八堵路，往新北市汐止區方向騎。

賴姓騎士因來不及閃避正在穿越馬路的姜翁，撞上姜翁；姜經緊急送醫急救8小時後，傷重不治。賴連人帶車摔倒，手腳也受傷。

警方指出，事故時，賴的車速過快，未注意前車狀況；姜翁任意穿越馬路，捨100公尺旁過港路上斑馬線不走也有過失。

由於姜翁傷重不治，警訊後將賴依過失致死罪嫌移送法辦。

由於行人任意穿越馬路慘遭騎士或車輛撞死案件層出不窮，基隆市警局交通隊交安組長李文雄呼籲，行人過馬路時一定要走斑馬線，騎士也要減速慢行，不要超速，才能降低死亡車禍的發生率。