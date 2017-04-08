陌生男意圖拐小孩？ 淡水某社區主委急po文提醒
2017-04-08 11:56
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水新興國小附近某社區主委，昨晚在地方臉書社團「細說淡水」貼文表示，有名陌生男子在社區隨機按門鈴，甚至意圖抱走一名2歲男童。警方網巡發現，除請主委報案並提供相關畫面進行調查，並要求撤文以免造成恐慌。
警方調查，這名身穿紅衣的男子昨日下午近5時許，到淡水新民街新興國小附近的社區隨機按門鈴，當時一旁有名2歲男童在玩耍，男童阿嬤推著娃娃車與鄰居聊天。從監視器畫面看出男子意圖接近男童，阿嬤警覺有陌生人，趕緊將男童抱起，直說「你要幹嘛？」，男子才退後回以「我要找朋友」，隨後仍不斷按門鈴，卻遲未有人回應。
警方表示，目前暫時斷定這名男子並無犯罪行為，將通知該男到案說明。
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