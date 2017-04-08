| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

陌生男意圖拐小孩？ 淡水某社區主委急po文提醒

2017-04-08  11:56

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水新興國小附近某社區主委，昨晚在地方臉書社團「細說淡水」貼文表示，有名陌生男子在社區隨機按門鈴，甚至意圖抱走一名2歲男童。警方網巡發現，除請主委報案並提供相關畫面進行調查，並要求撤文以免造成恐慌。

警方調查，這名身穿紅衣的男子昨日下午近5時許，到淡水新民街新興國小附近的社區隨機按門鈴，當時一旁有名2歲男童在玩耍，男童阿嬤推著娃娃車與鄰居聊天。從監視器畫面看出男子意圖接近男童，阿嬤警覺有陌生人，趕緊將男童抱起，直說「你要幹嘛？」，男子才退後回以「我要找朋友」，隨後仍不斷按門鈴，卻遲未有人回應。

警方表示，目前暫時斷定這名男子並無犯罪行為，將通知該男到案說明。

相關影音

廣告
  • 新北市淡水某社區出現一名陌生男子，疑意圖接近2歲童。（記者王宣晴翻攝）

    新北市淡水某社區出現一名陌生男子，疑意圖接近2歲童。（記者王宣晴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 誘拐男童 陌生人
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
✧松阪豬義大利麵✧
太萌啦！貓咪壽司捲
✧日式巧克力戚風✧
鹽酥雞自己在家做！
轉寄

標題：陌生男意圖拐小孩？ 淡水某社區主委急po文提醒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.