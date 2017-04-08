無照少年倒臥車道 疑酒駕自摔身亡

2017-04-08 10:56

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣一名17歲的高中生，被發現倒臥在台6線獅潭鄉段車道上，現場血跡斑斑。經緊急送醫急救仍回天乏術，這名少年經抽血檢驗，換算呼氣酒測值為1.09mg/L，初步調閱監視器影像，事故發生時無其他車輛經過，研判是無照酒後駕駛普通重型機車自摔所造成。

這起意外發生在5日傍晚，家屬接獲警方通報，才知兒子酒駕，家屬向警方說，只知兒子外出找朋友聊天，不知道有喝酒，對死因並無異議。

苗栗縣警局交通隊今天指出，去年度發生交通事故計1萬4574人，無照駕駛990人占6.79％，其中未成年299人，占無照駕駛人數30.2％，占全部交通事故人數2.05％，少年無照駕駛已成為苗栗縣交通事故的隱患。

有鑑於少年無照駕駛肇事之比例偏高，苗栗縣警察局表示，將全面加強取締少年無照駕駛，並請各級學校配合向學生宣導勿無照駕駛及宣導聚會餐敘不勸酒、不飲酒。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆