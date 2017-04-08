北投行義路華廈火警 3名男女受傷送醫
2017-04-08 10:42
〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市北投區行義路巷內一間連棟式7層樓高的電梯華廈，今天上午驚傳火警，台北市消防局立刻派出人車前往救援，3名男女住戶分別因受到灼傷和輕微嗆傷受醫，所幸意識皆清楚，火勢稍後被撲滅，至於起火原因仍待火調科人員勘察。
台北市消防局119勤指中心今天上午8時25分據報，位於北市行義路186巷的住宅大樓6樓，冒出大量濃煙，火舌不斷竄出，由於時值假日，大樓可能有許多民眾，消防局不敢大意，派出水箱車12輛、雲梯車1輛、特種車4輛、救護車6輛，出動54名救災救護人員馳往搶救。
消防局說，這起火警約在9時10分火勢熄滅，現場先後救出5樓2名年約50歲的男女住戶，手局部受到10％的二度燙傷，以及輕微嗆傷的7樓八旬婦人，所幸皆意識清楚，已經送醫檢查治療。
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