為女兒逃亡11年 80年代軍火教父屏東落網
2017-04-08 10:46
〔記者羅欣貞／屏東報導〕80年代有「軍火教父」之稱、綽號「砂石車」的何振豪（48年次），曾於民國96年在高雄市遭調查局南機組查獲涉嫌租用高雄市區透天厝製毒，迄今逃亡逾11年，隱姓埋名躲藏於屏東縣九如鄉後庄村一帶。
里港警分局九如分駐所所長邱星澤、巡佐王景宗及警員林春輝接獲線報，埋伏多日，4月6日見何嫌外出機不可失，上前一舉成擒。
警方表示，何嫌原籍新竹，因槍砲彈藥刀械管制條例遭花蓮地院判刑11年6月，另有高雄、屏東地檢，毒品、竊盜多案通緝，逃亡期間躲藏於屏東縣九如鄉後庄村一帶，行事低調。但亡命之徒心繫女兒，為女兒逃亡11年，遭埋伏多日的九如所警方擒獲，並從其身上查獲一級毒品海洛因1小包（毛重1.29公克）及模擬槍2隻，全案依違反毒品防制條例及通緝案件送屏東地檢署偵辦。
警方逮捕過程中遭遇何嫌反抗企圖逃跑，警方以優勢警力將何嫌上銬控制，員警得知何嫌育有一女兒，為撫育女兒逃亡11多年，現場向警方求情網開一面能讓他與女兒談話，在警方戒護下讓何嫌與女兒話別，父女雙雙流淚。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
相關影音（警方提供）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》陳偉殷敲安了！避免刷新大聯盟紀錄（影音）
- MLB》首安+優質先發 陳偉殷繳生涯最棒開季（影音）
- MLB Live》打線7分熱情助陣 陳偉殷做客大都會摘勝
- Lulu為接近陶晶瑩 放棄當姐姐
- 川習峰會》奉送中國 不是棒子是利剪
- 6度轟破30分 打爆Kobe最經典
- 陳偉殷首戰大都會 今日賽事預告與轉播
- 學甲慈濟宮遶境 信眾躦轎腳求平安
- 中壢國小日式宿舍 「修舊如舊」創新生
- 朱立倫「拋棄」邱毅 蔡正元爆內幕！
- 好市多「百億店王」在這！總部重視將再開一間
- 一例一休七月開罰 議員促彈性下放
- 都是「星」級咖啡 中信一喝見效?!
- 鹽酥雞店最好吃的是... 鄉民激推它！
- 東山路地下道填平日又變 11日協調說明
- 安以軒預習婚禮 裸背美腿睛豔
- 30年歷史 秀姑巒溪遊客中心將拆
- 台灣被雲線完整圈起來 鄭明典直呼難得！
- 黃勝雄需開刀 上半季報銷
- 《中英對照讀新聞》China, Cherry Coke, and the Oracle of Omaha 中國、櫻桃可樂與奧馬哈先知
- MLB》陳偉殷被封「陳52」 網友起鬨：請高國輝吃飯
- 曾之喬變身貝兒 有中獎的FU
- NBA》小牛第三節僅得8分 遭輪休馬刺逆轉
- 原民地被占 投縣府、信義公所提告
- 【朵朵小語】以光為目標
- 二度挑戰第一勝 田中、達比修明上陣
- 鬼鬼+小蠻 嘴話閨密要開心
- 驚！ 美軍其實發射60顆飛彈 有1枚的落點還在找？
- 水上半夜飄怪味 原來偷燒病死雞
- 軍事顧問建言 川普果決下令
- 星座專家"處理"前男友 冷笑說了6個字
- NBA頂薪時代 柯瑞上看4000萬美元
- 公館護腎篩檢活動 明日登場
- 郭書瑤靈媒版茱麗葉 大走音
- 世界第一清潔婦 評北車公廁給40分
- 自由廣場》文化民主力 遺址趕廟公
- 范瑋琪黏小孩 放生黑人
- 川普炸俄》油金攀高 亞歐美股市震盪
- 掰了小13歲鮮肉壯男？ 蕭亞軒鬆口談情變...
- 台灣女星登法國大銀幕 導演為她量身修改劇本
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：為女兒逃亡11年 80年代軍火教父屏東落網
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分