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為女兒逃亡11年 80年代軍火教父屏東落網

2017-04-08  10:46

〔記者羅欣貞／屏東報導〕80年代有「軍火教父」之稱、綽號「砂石車」的何振豪（48年次），曾於民國96年在高雄市遭調查局南機組查獲涉嫌租用高雄市區透天厝製毒，迄今逃亡逾11年，隱姓埋名躲藏於屏東縣九如鄉後庄村一帶。

里港警分局九如分駐所所長邱星澤、巡佐王景宗及警員林春輝接獲線報，埋伏多日，4月6日見何嫌外出機不可失，上前一舉成擒。

警方表示，何嫌原籍新竹，因槍砲彈藥刀械管制條例遭花蓮地院判刑11年6月，另有高雄、屏東地檢，毒品、竊盜多案通緝，逃亡期間躲藏於屏東縣九如鄉後庄村一帶，行事低調。但亡命之徒心繫女兒，為女兒逃亡11年，遭埋伏多日的九如所警方擒獲，並從其身上查獲一級毒品海洛因1小包（毛重1.29公克）及模擬槍2隻，全案依違反毒品防制條例及通緝案件送屏東地檢署偵辦。

警方逮捕過程中遭遇何嫌反抗企圖逃跑，警方以優勢警力將何嫌上銬控制，員警得知何嫌育有一女兒，為撫育女兒逃亡11多年，現場向警方求情網開一面能讓他與女兒談話，在警方戒護下讓何嫌與女兒話別，父女雙雙流淚。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音（警方提供）

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  • 何嫌落網，抱女痛哭。（翻攝畫面）

    何嫌落網，抱女痛哭。（翻攝畫面）

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