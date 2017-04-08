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司改會議》廢測謊？ 司法院：保留較好

2017-04-08  10:37

〔記者項程鎮、陳慰慈／台北報導〕全國司改國是會議第1組上午增開會議，部分委員主張原則上應該禁止法院把測謊結果當成論罪依據，不過司法院和檢方代表反對，認為法院本來就不會把測謊結果當成論罪的唯一依據，應該保留測謊等科學技術，留供法院和檢察署參考使用。

司法院指出，法律沒規定測謊結果能否作為認定犯罪事實的依據，但法院實務上大多認為，只要測謊鑑定符合基本要件，才有證據能力，例如測謊時須經受測人同意、測謊員須經良好訓練、測謊的儀器和環境良好、受測人身心正常等，第1組委員、台南高分院檢察官林志峰也採相同見解。

司法院強調，美、日、德等國的法律和法院實務運作上，也都沒有禁止測謊做為法院論罪的證據，而且科學技術也有持續發展精進的可能，因此最好保留測謊做為法院鑑定罪證的參考方式之一。

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  • 司改國是會議第1分組‬今日召開增開會議，討論的議題之一是測謊結果能否當成論罪依據。‬（記者黃耀徵攝）

    司改國是會議第1分組‬今日召開增開會議，討論的議題之一是測謊結果能否當成論罪依據。‬（記者黃耀徵攝）

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